聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）明天將結束為期兩天的世界領袖高峰會，英國今天表示有100多位領袖承諾挹注近200億美元以在2030年前終結森林濫伐。

然而對於希望全球盡快行動以拯救地球肺部的環保人士而言，這個時程還是太晚了。

法新社報導，全球領袖今天在COP26大會上宣布這項承諾。COP26大會將持續到11月12日，試圖擬定防止全球暖化帶來破壞性衝擊的國家行動計畫。

擔任高峰會主席的英國首相強生（Boris Johnson）說，關於停止森林濫伐的協議對於將地球升溫控制在攝氏1.5度以內的遠大雄心至關重要。

英國首相官邸表示，強生預計在格拉斯哥宣布：「這些龐大、充滿生機的生態系統，這些自然的大教堂，是地球的肺部。」

強生說：「森林支撐了社會、生計、糧食供應，以及吸收我們排放到大氣的碳。森林對我們的生存而言必不可少。」

「在做出今天前所未見的承諾之下，我們將有機會終結人類長久以來都是大自然征服者的歷史，轉而成為自然的守護者。」

英國政府表示，這項承諾獲得近200億美元的公共與民間資金支持，並獲得100多位領袖背書，這些領袖所屬國家的森林占了全球超過85%。

除了美國總統拜登外，這些領袖還包括巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），環保人士譴責波索納洛與蒲亭加速森林濫伐速率，尤其巴西擁有龐大森林資源。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）說，對於控制氣候變遷而言，印尼的雨林、紅樹林、海洋與泥炭地是關鍵。

根據英國政府的聲明，佐科威說：「我們承諾將為了下一代，好好保護這些重要的碳匯與自然資本。」

「我們呼籲所有國家支持永續的發展道路，加強各族群的生計，尤其是原住民、婦女與小農等。」

然而綠色和平組織（Greenpeace）批評這項格拉斯哥倡議，稱這等同於允許「再濫伐10年」。

綠色和平的巴西執行董事帕斯奎爾（Carolina Pasquali）說：「原住民一直呼籲在2025年前保護80%的亞馬遜雨林，他們是對的，這是必須要做的事。」

帕斯奎爾說：「氣候與自然世界承受不了這項協議。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1101102