歐洲股市周一收盤收在歷史新高。強勁財報支撐下，股市延續了十月的動能，另外對央行升息的預期也支撐了銀行股表現。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.36點或0.71%，為478.87點，達到創紀錄高點。由於歐洲央行預定明年升息，推進歐元區債券殖利率上升，銀行股上漲。

銀行股指數觸及近兩年最高水準，是周一表現最好的類股。

銀行股權重高的義大利股市和西班牙股市分別漲1.23%和1.38%。德國股市則漲0.75%。

歐股在十月上漲了4.6%，為近七個月以來最佳表現，主要是受惠於一連串優異財報。據Refinitiv數據顯示，泛歐Stoxx 600上市公司第三季獲利將為年增52%。

投資人目前觀望美聯準會本周四即將發出的訊號，特別是聯準會何時會開始試圖收緊量化寬鬆政策，縮減刺激措施。

美國和歐盟結束鋼鐵和鋁的關稅貿易戰，德國重工業集團蒂森克魯伯(Thyssenkrupp)和鋼鐵製造商Salzgitter分別上漲2.4%和1.9%。

法國藥廠賽諾菲(Sanofi)漲2.2%。匯豐將該公司升評為買進。

福斯集團漲0.4%。該集團旗下Skoda汽車在周日提前恢復生產，結束兩周的工廠停工。

巴克萊銀行(Barclays)跌1.6%。在監管機關對其與已認罪的性侵犯Jeffrey Epstein之間的連繫關係進行調查之後，執行長Jes Staley預定將辭職。

全球最大珠寶製造商Pandora珠寶跌1.2%。該丹麥公司第三季銷售成長放緩。

瑞安航空(Ryanair)漲1.2%。該廉航公司上季獲利轉盈，為疫情爆發以來首見，但是也預測全年將出現虧損。