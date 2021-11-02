美股消息面：

1.IHS Markit美國10月製造業採購經理人指數（PMI）終值為58.4，低於9月終值60.7，並創下去年12月以來新低。製造業產出分項指標終值為76.4，高於9月終值73.8，並創下2007年有紀錄以來的新高記錄。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，美國10月製造業指數為60.8，低於9月的61.1，但高於市場預期的60.4。製造業新訂單分項指數為59.8，低於9月的66.7，並創下2020年6月來新低。就業分項指數從9月的50.2上升至52，製造業投入物價分項指數彈升至85.7。

3.美國9月建築支出下滑0.5%，市場預期為上升0.4%。

4.觀望聯準會本周召開的貨幣政策會議，美元走軟，周一尾盤美元指數跌0.32%，報93.89。本周美國、澳洲和英國央行將公布政策決議，市場將密切關注。

5.受美元回落和美股漲幅收斂提振，周一紐約期金收漲11.9美元或0.7%，為每盎司1795.8美元。

6.在合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友召開會議前夕，市場普遍預期這些世界主要產油國不會進一步擴產，周一紐約12月期油收漲0.57%，為每桶84.05美元。倫敦布蘭特1月期油收漲1.18%，為每桶84.71美元。美國銀行看好到明年6月國際油價可望上看每桶120美元，亦對油價帶來提振。