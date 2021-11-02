便利超商都有ATM，方便民眾隨時使用，但有一名網友抱怨，近日到超商想要領錢，沒想到前方的大媽竟將手中的200元存入後又提出來，明細一張一張的印，前前後後花了近10分鐘，他等得不耐煩，「有人知道她在幹嘛嗎？」疑問一出後，就有網友說，這種做法是為了累積點數，點數達標不僅能換取購物金，還能參加抽獎。

原PO日前於臉書社團《爆怨公社》表示，就近到家樓下的便利超商想領錢，才走進超商就看到一名大媽正在使用，只見對方將200元現金存入帳戶後，又再度插入提款卡，將200元提領出來，明細表印過一張又一張，整個過程耗近10分鐘，後方等待使用ATM的人也愈來愈多。

原PO等得不耐煩，對於這種詭異的行為十分不解，砲轟「請問妳有看到後面整排人都在等妳嗎？」並將此過程PO上網詢問臉友，「有人能告訴我她在幹嘛嗎？」

貼文曝光後，也引發網友怒火，「這種人我遇過很多次」、「她會不會是詐騙集團的車手？」、「每次遇到這種真的會忍不住翻白眼」、「占用ATM這麼久，都不會感到抱歉嗎？」

留言中也知情人一秒看懂大媽背後用意，只要到ATM操作一次，不論是領錢或是存款，都可以累積紅利點數，點數達標後，就可以拿到購物金，還能參加抽獎，另外列印明細也是因為上方有很多優惠可以使用，能省下不少錢。