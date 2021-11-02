臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日接受美媒訪問，被記者連續追問「是否會防衛台灣」時，不斷重複回應「會依據台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛」，未如美國總統拜登一般講出會出兵防衛台灣的言語，國內部分媒體還形容布林肯像在跳針回應。對此，不少台灣網友也忍不住狂酸，認為美國就是只想賣武器給台灣，所以美軍並不會來，這就是美國的真面目。

美國總統拜登（Joe Biden）上月21日在《CNN》訪問中，表態會出兵防衛台灣，但此說法隨後遭白宮澄清稱美國對台政策並未改變。布林肯1日接受節目「美國國情」（State of the Union）訪問，主持人巴希（Dana Bash）問他，能否證實拜登的說法時，布林肯表示，拜登還在參議院時就強烈支持據《與台灣關係法》做出的長期承諾，確保台灣有能力自衛是美國的堅持，美國也不容許任何人做出破壞台灣現狀的單邊行動。

但巴希仍不斷追問布林肯，一旦台灣遭到攻擊，美軍會不會赴台實施防衛的具體回應，並連續詢問布林肯為何拜登的說法與他的不同，布林肯則不斷跳針重複「會依據台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛」，但卻未就是否出兵護台一事給予明確答案。

布林肯的回應在網路引發熱議，網友紛紛在PTT論壇與臉書相關新聞連結留言：「言外之意，美國只賣武器不賣命，美軍不會來。美軍不來，民進黨能擋幾天？」「美國只負責賣武器啦」、「沒問題，提供武器就夠了，這裡就有幾個願意提槍上陣，到時候大家可在此驗收一下，看哪位保台有功，哪一位消失無蹤」、「說白一點就是要強賣你武器！」「各位看穿美國的真面目了吧」、「台灣有什麼本事對抗？靠蘇光頭拿掃把？」