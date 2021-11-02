新冠疫情爆發至今近2年，不少民眾搶打疫苗，盼能早日出國旅遊，對此，台大前感染科醫師林氏璧表示，日本東京昨僅9人確診、大阪也只有7人染疫，全日本單日的確診數降至雙位數，顯示疫情趨緩，如果能這樣一路控制，不知道有無可能與台灣來個帛琉模式的旅遊泡泡呢？引發網友熱議，不少人激動直呼，好想去日本。

林氏璧昨在臉書發文表示，日本疫情逐漸趨緩，確診數下降至兩位數86例，上次有這樣的成績須回溯至2020年6月27日。而東京與大阪同一天的確診數也都降到個位數，東京七日平均檢查陽性率降到0.4％，日本各都道府縣都已掉到1.2%以下。

林氏璧指出，日本至少接種一劑者達到全人口的77%，兩劑完整接種則是72%。65歲以上高齢者至少接種一劑者達到全人口的91.6%，兩劑完整接種則是90.7%。

林氏璧接著說，若疫情真的一路控制下去，不知道有無可能和台灣來個帛琉模式的旅遊泡泡？雖不敢從東京大阪北海道開始，起碼可以從沖繩或一些鄉下地方，比方說四國、北陸和東北等地開始，但文末林氏璧也自嘲「好啦，我知道我在做夢。人總可以有夢吧？」

貼文引發網友討論，「日本旅遊泡泡絕對不是夢！大家一起加油，希望今年可以去日本跨年」、「等到可以回日本旅遊的那天，我一下飛機一定會落淚」、「可以去日本賞楓是個美夢」、「真的好想去日本玩喔」。

後來，林氏璧也留言補充說，日本宣布邊境鬆綁，縮短已打疫苗的商務客的居檢時間，從原本的10天縮短為3天，最快在11月8日開始實施。