近日台積電美籍工程師在網路上分享來台受訓的心得，內容批評台積電工時長沒自由、軟體爛及開會沒效率等缺點，引起網友們熱烈討論，不過卻有台灣人看完後直說很悲哀，因為工程師所抱怨的事情，其實在台灣是日常。

該名工程師在國外科技業求職評論網站「glassdoor」上發文分享加入台積電的感想，文章被翻譯後轉到半導體產業討論區的臉書社團，他在文章中提到，待在台積電雖然有不少收穫，但還是有一些缺點，包括工時長，每天受訓的工時至少10小時，實際上可能會到12小時，本土工程師的工時則是至少12小時起跳。

此外，他認為台積電似乎不太重視員工自由，花在員工身上的錢並不多，大部分的錢都是用在維修設備裝機以及那些實驗晶圓等等，而且公司雖有提供宿舍，但有門禁等相關規定需要遵守，如果當初選擇長期住宿就會住得比較遠，通勤時間也會拉長不少。

不僅如此，美工程師也提及，公司內部軟體爛功能重複性高，尤其新人學習軟體E-Learning中翻英有問題，其實是在浪費大家時間，另外他透露台積電一天開會時間長達3小時，其實相當沒效率。

文章一出引起不小討論，台積電官方也在昨（2日）晚做出回應，公司強調人才是重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，台積電規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程；今年4月以來，已有逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，將依照工作職能和職務量身定制的在職訓練。

工程師的爆料文也在PTT論壇上引發熱議，不少台灣網友看了卻覺得很悲哀，「悲哀，人家看不下去的東西，在我們這裡是日常」、「人生中有一半時間在公司蠻悲哀的」、「很慘，台積電不是第一家也不會最後一家這麼做的企業」、「台灣人真悲哀，領更少但更操的公司一堆」、「血汗企業文化，美國人可受不了」、「這篇文應該是真的，說出很多台灣人不敢說的事。」