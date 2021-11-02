《紐約郵報》1日報導，美國總統拜登1日出席在蘇格蘭舉行的聯合國氣候變遷會議，卻意外被人抓包在另一位代表發言時，不知是在閉目養神還是在打瞌睡。影片曝光後，馬上被前總統川普挖苦這才是他的心聲。

川普揶揄道，忍不住打瞌睡的拜登代表他心裡根本不相信全球暖化是可怕的威脅。「即使是拜登，也無法忍受聽到這麼多關於全球暖化的騙局，這是美國第7大騙局，緊接在2020年總統大選、通俄門、烏克蘭、彈劾騙局，以及找不到任何串通證據的穆勒報告等騙局之後」。

他繼續補槍，「拜登跑去歐洲說全球暖化是他的首要任務，然後很快在峰會上睡著了。全世界都可以作證。有真正熱情與信念的人永遠不會睡著」。

在影片中，身處格拉斯哥大型會議中心的拜登，閉上眼睛長達30秒，不確定是閉目養神還是打瞌睡，隨後1名助手走近並將他拉回現實生活。當時正由殘疾人權家恩多普(Eddie Ndopu)發言，恩多普高呼「全球暖化威脅我們種植食物甚至是生存的能力」。

在2020年總統大選期間，川普給拜登取了「瞌睡喬」的諢號，並攻擊他的精神已不適合擔負美國總統一職。拜登為美國有史以來最年長的總統，這個月就要年滿79歲。

報導指出，拜登正推動一項高達1.75兆元的社會支出法案；其中，包括5550億美元的環境之初，以及1.2兆元的基礎設施法案。後者將用於氣候重建、75億美元打造新型電動汽車充電站與50億美元的電動校車。

相較之下，川普在其任內對全球暖化一直嗤之以鼻，並嘲笑環保人士的支持者，如綠色新政的紐約眾議員拉裔歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。川普認為，暖化不只是騙局，還是民主黨用來實現政治目的的遮羞布。