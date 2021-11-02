前外交部長歐鴻鍊10月30日晚間因肝癌病逝，享壽81歲，對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，歐鴻鍊辭世的消息傳來，令人難過，想到歐鴻鍊不戀棧官位的風骨，王鴻薇感嘆，對照今天執政黨的政務官巴著官位死不下台的風氣，真是讓人覺得無限感慨。

王鴻薇今（2日）在臉書發文表示，前台中市長胡志強在臉書稱歐鴻鍊是一個不戀棧官位，有擔當的政務官，王鴻薇稱，這是事實，並回憶這件事自己也曾聽過歐親口說過，當時外交部次長夏立言因為在第一時間沒有接受國外的援助，就被民進黨轟到體無完膚，夏立言在外界壓力下下台請辭，當時人在國外的歐鴻鍊認為他身為長官，責任不應該完全由下屬承擔，所以主動堅決的請辭下台。

這樣的風骨，王鴻薇感嘆，對照今天政壇上巴著官位死不下台的風氣，真是讓人覺得無限感慨；看看歐鴻鍊，再回頭看看現在執政黨的政務官，沒有擔當，每一個都巴著權利位子不放，何等諷刺。

據《中國時報》今報導，2009年發生八八風災，當時歐鴻鍊出訪他國，由政務次長夏立言代理部長，美國等國家擬提援助，但因跨部會溝通有誤，台灣未接受援助，令華府不悅，夏為此提出辭呈，歐鴻鍊為此提前返國，夏立言提到這段，感傷地說，「沒想到部長收了我的辭呈，交出去的竟是他的辭呈」！