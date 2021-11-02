為拚公投，國民黨發起夜宿凱道49天活動，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強今（2）日宣布「加碼」啟動新計畫，將在夜宿期間完成新書《公投叛徒民進黨》，詳細闡述執政的民進黨，如何背叛過去的公投神主牌。

羅智強在臉書表示，民進黨從街頭起家，蔡同榮等大老更是力拚公投，希望還權於民丶直接民主；然而現在的民進黨，早已忘了當初在街頭的感動，不但背棄民意，取笑夜宿凱道的他，還將閹割公投，將公投與大選日脫勾，企圖降低投票率，阻止直接民意的展現。

為此，羅智強決定啟動凱道的新書寫作計劃，要在40天內寫完《公投叛徒民進黨》，詳細闡述執政的民進黨，如何背叛過去的公投神主牌。

羅智強也提到，今晚馬英九將會上反萊豬貨卡，替夜宿夥伴加油打氣，也會發表馬英九幫他寫的新書序文。

至於《公投叛徒民進黨》一書的特別之處在哪？羅智強笑說，「特別在：一個字都還沒寫」，而要用在夜宿的49天內把這本書寫完，這是一個高難度的挑戰。