中國國際電視台（CGTN）官方微博2日報導，Delta變種病毒來勢洶洶，最近中國多地又出現了疫情反彈和零星病例。中國工程院院士鍾南山指出，在中國強有力的監管和防控下，他很有信心疫情在一個月內能得到有效控制。此外，鍾南山也表示，在目前的情況下，相較於感染後再治療，中國採取的「零傳播政策」並非成本過高，而是一種低成本的做法。

鍾南山1日接受CGTN採訪時表示，中國對病毒「零容忍」的政策的確成本較高，但在目前病毒快速傳播的情況下，還是一個低成本的做法。中國的「零容忍」政策會持續相當長的時間，具體持續多長時間，還要在觀察全世界疫情防控情況的基礎上來判斷。

本輪由境外輸入導致的疫情已擴散至大陸十多個省分。鍾南山表示，疫情的境外輸入是難以避免的現象。他認為，在中國非常強力的監管和防控下，本輪小規模的聚集性疫情在一個月內就可以被控制。

「在今年夏天應對廣州和南京疫情的過程中，可以總結幾條經驗。第一，是找出零號病人；第二是確定傳染鏈；第三是根據傳染鏈找到密切接觸者，以便精準地進行篩查；第四，如果出現局部感染病例較多的情況，需要在局部地區進行全員檢測以及及時的隔離。」

鍾南山表示，根據這樣的經驗，廣州用了不到30天控制住了疫情，南京用了26天，因此他相信目前西北和黑龍江的疫情也可以在一個月內就有效控制。

中國對病毒「零容忍」的政策，被一些國家的一些評論員認為成本過高，甚至大陸也有些人會覺得成本過高。對此，鍾南山表示，「零容忍」政策是不得已而為之。病毒傳播太迅速，複製指數太高，儘管現在已經有了疫苗，全世界範圍內新冠肺炎的病死率還是達到了2％左右。他指出，這麼高的病死率是不能夠容忍的。

鍾南山表示，「零容忍」的政策的確成本較高，但如果對病毒放任不管，成本還會更高。他舉例說，現在也有一些國家儘管還存在少量的病毒傳播，已經決定採用全部放開的辦法。但最近兩個月出現大量感染後，又要開始收縮。「這一來一回，帶來的成本和代價是更大的，對市民和社會的心理影響也更大。」

鍾南山說，中國採用的是逐步放開的策略，現在總的政策還是「零容忍」，可以稱為持續性的「零感染」和「零傳播」，而不是絕對性的「零傳播」。「只要病毒一出現，就採用強有力的有效應對措施，把病毒控制在很小的範圍內並把它控制住。」

中國的「零容忍」政策還會持續多久？鍾南山表示，「零容忍」政策會持續相當長的時間，而具體會持續多長時間，還有賴於對全世界疫情防控情況的觀察。中國的防控做得再好，只要開放境外人員的輸入，肯定還會發生傳播。

「在目前的情況下，我認為現在的零容忍策略，並不是成本過高，而是比較低成本的一個做法。」鍾南山說。