好萊塢影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)上個月21日在拍攝新片《Rust》時，因工作人員準備的道具槍失誤，讓他誤殺女攝影哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins)，助理導演喬爾蘇扎(Joel Souza)也受重傷，哈里娜老公跟孩子雖崩潰仍強撐處理後事，而事發不過2個禮拜，亞歷鮑德溫的老婆開心曬萬聖節扮裝全家福，引發外界不滿，砲轟他一家超白目，根本沒顧及死者家屬的感受。

亞歷鮑德溫以道具槍誤殺女攝影哈里娜，事發後她的老公馬修立刻帶著9歲兒子安德羅斯飛到新墨西哥州處理後事，被拍到神情崩潰落寞，更傳出安德羅斯因喪母打擊太大，至今沒有開口說話，疑似失語，即便爸爸馬修百般安撫，仍沒能改善愛子的情況。

亞歷鮑德溫一家8口團聚過萬聖節，挨轟白目。(取材自Hilaria Thomas Baldwin IG)

而原先一直陪伴馬修父子的亞歷鮑德溫，據悉已回到家人身旁，事情發生至今不到兩個星期，適逢萬聖節，亞歷鮑德溫的愛妻西拉莉亞(Hilaria Thomas Baldwin)昨天在IG貼出節慶全家福照，照片中她們1家8口大集合，全體扮裝，連亞歷鮑德溫都換上維京人裝扮，拍下笑得開懷的萬聖節照片。

西拉莉亞寫道：「今天，我們團結起來幫孩子們過節，忙到最後一分鐘才搞定服裝，雖然亂糟糟是個大雜燴，但看他們這麼開心，真是溫暖我當媽的心，萬聖節快樂！」，她這篇歡樂的貼文一出，立刻引爆輿論，多數人都砲轟亞歷鮑德溫一家太白目，根本沒思考哈里娜一家三口的感受，西拉莉亞還貼文的舉動，被痛批根本豬隊友無誤。