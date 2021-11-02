39歲大陸男星胡歌常用社群網站和粉絲接觸，他不僅曾自毀形象曬醜照，也呼籲大家在他生日時沒必要集資送禮物，在心裡替他祝福就夠了，被譽為偶像模範。近日他又親上火線替工作人員緩頰，對於宣傳照遭批評不好看，他直言：「這四張圖是我選的，大家不喜歡就罵我吧」。

胡歌過去以《琅琊榜》走紅，但就在人氣最旺之時他沒急著接新工作，反倒宣布暫時息影到美國留學一陣子，2017年他重返演藝圈，鬆口其實前一年想宣布引退，但在發文前一刻被經紀人勸退。他到當地念書時還捏造身分是「自由攝影師」，但最後還是被大陸來的同學認出，他形容這趟遊學仍「像演戲一樣」，並無奈說「逃出動物園後是更大的動物園」。

胡歌回應網友。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

胡歌呼籲粉絲別再指責其他人。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

同年胡歌過生日時，大動作表示不支持任何替他花錢的慶生活動，就算是做善事他也一樣反對，「是希望大家真正從心出發，關心需要幫助的人群，從而讓自己的人生變得更有價值和意義」，更打趣表示：「如果你覺得9月20號那天有一些不同尋常，你可以在醒來的那一刻，為自己許下一個小小的願望，或者在心裡給我一個特別的祝福，這對我來說，就是最好的禮物」，並笑說如果真想要有什麼實質舉動，不如多刷幾次牙齒，「畢竟，920還是國際愛牙日呢」。

胡歌曬出和工作人員對話截圖。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

近日胡歌和知名品牌合作的新宣傳照釋出，卻被粉絲批評照片品質差、出圖慢，引來胡歌自首強調這4張照是他挑的，如果不喜歡就直接罵他，他也曬出和工作人員的聊天截圖作為證明，直說：「我沒有護短，工作室搶先發圖我做不到，希望你們今後不要再輕易指責任何人，每個人都很努力，都在默默付出」，引來其他網友回應：「這樣的粉絲真的很煩人」、「粉絲不要把手伸太遠」、「粉絲真的一點邊界感都沒有，還好老胡自己自身硬，粉絲也管不了，」、「其實粉絲會不知道嗎？內娛有幾家工作室發圖發內容哪敢不和藝人溝通的？大部分要嘛是藝人自己選，要嘛是藝人自己審核通過。粉絲只是單純不想說藝人的不好，只能罵工作室罷了」。