1.致茂(2360)：今年獲利可望改寫新猷，2022年獲利表現可期，底部墊高展現強勢格局，拚穩190元挑戰2字頭。
2.今皓(3011)：處分昆山廠收益本季入帳，今年可望轉盈，早盤大漲逾7%。
3.AES-KY(6781)：受惠兩輪電動車市場商機，以及BBU業務加持營運，大漲9%。
4.同致(3552)：三大法人齊買超，推動股價一舉突破前高壓力區，拉抬半根漲停板。
5.根基(2546)：房市正夯，昨日爆量拉長紅K吸引買盤進場，今早攻高2%，來到50元門前。
6.美食-KY(2723)：基本面復甦走穩，130元形成有力底部，多方重新出擊，站5日線拚月線。
7.長榮(2603)：市場關注季報成績，買盤卡位迎佳音，寫下近1個月高點。
8.富邦媒(8454)：雙11夠力，日均業績9倍成長，股價回到1800元高檔水準。
9.一詮(2486)：明年營運看升，昨獲三大法人聯手買超2720張，晨盤火速攻頂，衝上新高價67.5元，委買張數高掛逾萬張排隊。
10.合勤控(3704)：中小股飆風再起，4日法說前獲自營商偏多操作，晨盤快攻漲停，衝上半年高價，委買張數約2萬張搶著買。
11.鈺創(5351)：搭元宇宙題材升空，9月每股淨利0.68元優於預期，激勵連拉3根漲停，登逾10年高價。
12.榮成(1909)：大陸又傳漲價，Q4旺季可期，晨盤獲買盤點火，放量走揚4.5%。
13.宏齊(6168)：股價位階仍低，吸引買盤湧入，帶動股價連拉2根漲停，站上30元。
14.凌陽(2401)：元宇宙正夯，集團搶啖商機，獲外資連4買，盤初急攻漲停。
15.台積電(2330)：ADR收漲0.37%，前美光要角徐國晉加入研究發展組織，早盤收復5日線。
16.聯電(2303)：ADR收漲0.78%，外資喊買，早盤漲3.8%、挑戰重返60元。
17.海光(2038)：鋼鐵業湧加薪潮，外資昨回補，早盤漲逾4%、領漲鋼鐵股。
18.世界(5347)：Q3每股賺2元續高，激勵早盤勁揚約8%。
19.中砂(1560)：鑽石碟及再生晶圓產能提升有利Q4，早盤一度漲逾6%、改寫前高。
20.公準(3178)：挾低軌衛星題材，早盤放量長紅、強勢攻頂。
21.廣錠(6441)：多頭青睞節能概念，早盤觸及漲停，向半年線靠攏。
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