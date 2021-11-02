測試廠欣銓(3264)受惠半導體旺季需求暢旺及擴產效益顯現，2021年第三季稅後淨利雙位數「雙升」達7.74億元、每股盈餘（EPS）1.64元，雙創歷史新高。累計前三季稅後淨利18.96億元、年增達53.7％，每股盈餘4.01元，亦雙創同期新高。

欣銓股價8月底觸及71.9元新高後拉回，10月中下探51.9元的近3月低點後止跌、回升至61.5元。今（2）日持平開出後受賣壓出籠影響走跌逾1.5％，最低下跌2.76％至59.8元，在封測族群中表現偏弱。三大法人上周賣超3982張，昨日續賣超26張。

欣銓第三季合併營收32.79億元，季增14.15％、年增29.93％，再創歷史新高，毛利率40.46％、營益率28.66％雙創11年高點。配合業外收益持穩挹注，使稅後淨利7.74億元，季增達21.54％、年增達69.88％，每股盈餘1.64元，雙雙再創歷史新高。

累計欣銓前三季合併營收87.75億元，年增達27.59％、創同期新高，毛利率37.11％、營益率25.79％雙創近11年同期高點。配合業外收益跳增近6.27倍，使稅後淨利18.96億元、年增達53.7％，每股盈餘4.01元，雙創同期新高。

欣銓受惠訂單需求強勁，今年以來營運動能暢旺。公司看好半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊需求同步看旺，車用需求則希望能強勁復甦，對此將今年集團資本支出自50.85億元調升至70.85億元，創下歷年新高。

展望下半年，欣銓先前法說時預期，市況及營運可望維持旺季水準，配合擴產效益持續顯現，表現可望略優於上半年。董事長盧志遠表示，公司在積極擴產之際同步優化生產效率，盼藉此帶動營收成長最大化。

投顧法人認為，下半年為半導體產業傳統旺季，目前市場測試產能仍供不應求，加上IDM廠自有封測廠因疫情降載營運、擴大委外釋單，看好欣銓下半年營運續旺、可望逐季創高，今年每股盈餘有望突破5元，維持「買進」評等。