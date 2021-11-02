直播》國旅券最後一批中獎號碼出爐 身分末碼相同爽領千元

交通部觀光局推出的國旅券今日舉行最後一次抽籤，由身份證字號末2碼「32」、「02」、「87」、「93」、「82」、「17」的民眾，共60萬227人中籤。

面額1000元的國旅券，可用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章之業者、國家風景區管理處商家、觀光工廠等4000多家業者，總計發行240萬份。

交通部觀光局舉行最後一波國旅券抽獎。（圖／記者陳祐誠攝影）

觀光局表示，國旅券使用期限自11月1日至2022年4月30日止。今日中籤的民眾，會於下午接獲簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台領取QR code。