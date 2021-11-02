交通部觀光局推出的國旅券今日舉行最後一次抽籤，由身份證字號末2碼「32」、「02」、「87」、「93」、「82」、「17」的民眾，共60萬227人中籤。
面額1000元的國旅券，可用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章之業者、國家風景區管理處商家、觀光工廠等4000多家業者，總計發行240萬份。
觀光局表示，國旅券使用期限自11月1日至2022年4月30日止。今日中籤的民眾，會於下午接獲簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台領取QR code。
交通部觀光局推出的國旅券今日舉行最後一次抽籤，由身份證字號末2碼「32」、「02」、「87」、「93」、「82」、「17」的民眾，共60萬227人中籤。
面額1000元的國旅券，可用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章之業者、國家風景區管理處商家、觀光工廠等4000多家業者，總計發行240萬份。
觀光局表示，國旅券使用期限自11月1日至2022年4月30日止。今日中籤的民眾，會於下午接獲簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台領取QR code。
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