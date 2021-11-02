針對銓敘部長周志宏在回應立委退撫基金是否可能提前破產時稱「有這種可能」，全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，作為政務官、作為軍公教退休金的主管機關首長，周志宏用自己的發言證實了他的不適任，應該被撤換。

全教總表示：2023年公教新制已經入法，時間所剩不多，迄今為止，作為制度主責機關的銓敘部竟然還沒有公布方案，已經明顯失職。

全教總說，從周志宏對退撫基金的發言，顯示他對制度與基金永續的理解完全狀況外，接任銓敘部長一年多，不僅沒有捍衛公教人員權益，現在竟然直接宣判現有退撫基金死刑，是在打臉民進黨政府的年金改革嗎？

全教總指出，昨天周志宏一發言，就讓公教人員對政府的年金制度完全失去信心，已有許多老師表示既然基金還是會破產，他們可不可以拒繳基金？全教總對周志宏的發言與不專業表達強烈譴責，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官。

全教總強調，前次年改已明定，年改節省經費須全數撥繳退撫基金，只要政府持續挹注，就能確保基金永續，全教總要求朝野立委依法律規定持續監督政府，以確保基金永續。