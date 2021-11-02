國民黨台北市議員李明賢。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

五倍券政策相關爭議不斷，行政院院長蘇貞昌則多次強調，五倍券大受歡迎、對經濟的刺激效益極大。國民黨台北市議員李明賢1日指出，他親自走訪傳統市場攤商，聽到不少攤商大吐苦水，認為五倍券對小攤商的幫助非常有限，明顯對百貨、大賣場、電商才有利，市場老闆娘甚至大喊：「五倍券快一個月只收1600元，怎麼辦？」

李明賢1日在臉書發文指出，他周日前往內湖區七三七、湖光傳統市場，聽到不少攤商對五倍券政策大吐苦水。一名水果攤商表示，包括百貨、大賣場、電商都有綁促銷，五倍券都往這些促銷的賣場流動，攤商獲益實在有限；一名賣涼麵的老闆娘也說：「我都願意找零，五倍券才收多一些！」更直接問他：「五倍券快一個月只收1600元，怎麼辦？」

對此，李明賢強調，從他的實際經驗來看，五倍券似乎沒有雨露均霑，因為沒有促銷或折扣的基層攤商菜販並沒有從中獲益。李表示，民眾拿到五倍券後，顯然去夜市或攤商消費的機率較低，攤商承受著莫大的苦楚；他會在議會提案討論，如何振興傳統非公有市場方案，希望能對基層攤商有所幫助。

此文獲得網友熱烈迴響，紛紛留言：「振興券根本都不振興」、「蔡政府德政你敢嘴？」「傳統市場金額都很小還是用現金比較方便！五倍券家族或朋友吃大餐或超市才會使用」、「我付了兩支手機的月租費，其餘3千多全花在全聯，就這樣兩天的時間振興劵沒了」、「印刷的成本拿去補助學童營養午餐才是向下扎根」、「當初發現金就沒這些事，這個政府就是死不發現金」、「基層小攤商真的很可憐」。