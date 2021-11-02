各直轄市下的區長都由市長任命！市議員何文海今天質詢說，為何市長上任後全市有26區的區長被更換是否因政黨考量？否則為何會大量的更換區長。市府民政局長吳世瑋說，市府絕無任何的政黨考量，全都是適才適所調整，有些前區長還升官。

何文海指出，以2018年台中市府政黨輪替為例，盧秀燕市長上任後，台中市29個區域的區長，除民選的和平區長及龍井區戴燕如外，幾乎全都被市長重新派任。

何文海說，區長被重新派任包含不利區域發展等3個弊端。如各區長是最直接影響區政業務的大家長，應由熟識地方事務與當地人文風情者擔任，我國現行制度卻是由市長官派，每逢直轄市府政黨輪替任內區公所區長便會被大幅調動，新派任區長不一定對該地區了解甚足。

何文海表示，區長原應為事務官，卻通通由市長政治任命，藉此拉攏所有分支在「區」之下的團體或個人，有違反公務人員行政中立法的疑慮。原任區長若被調派，雖為同職等的遷職卻多被派任為秘書或委員有增設冗職以應付調職之嫌。

吳世瑋強調，龍井、大安原區長都有留下來，其他有人力考量很多區長還升官，民政系統未降調任何1人，「人要用甲意的」，區長絕對沒有行政不中立的問題，中立有中立的法規。吳世瑋反問與會的各區長說：「各位區長我有欺侮您們嗎？」