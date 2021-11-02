復華投信2日表示，內資發力帶動櫃買市場表現優於大盤，領先站回月、季、半年線大關；在外資賣超壓抑大盤動能，具籌碼面優勢的中小型股因股性較活潑，加上市場陸續反映明年成長題材，將吸引資金青睞，增添台股中小股票型基金動能。

外資近一個月不給力，賣超607億元，導致權值股欲振乏力，反觀投信買超174億元，加上本土資金力挺，帶動中小型股活蹦亂跳，櫃買市場盤勢連13紅反彈逾8％，集中市場盤勢僅漲3％。

Cmoney統計（截至11月1日），近一個月上市櫃類股漲幅前十大多由櫃買市場包辦，其中化工、光電、半導體及電子類股分別上漲32.79％、17.39％、11.63％、10.59％，表現最為突出；也因為有業績題材中小型股助攻，理柏資訊統計同期間，台股中小股票型基金近一月類型平均報酬率為11.45％。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國就業數據好轉、通貨膨脹攀升，市場預期美國聯準會即將縮減購債規模，可能促使資金回流至美國，形成強勢美元格局，使外資不易回流台股，壓抑大型權值股表現，具營運動能及題材性的中小型股在籌碼面優勢下較有表現空間。

沈萬鈞指出，2021年為類股百發齊放的一年，接下來將陸續反映2022年產業投資趨勢，台股身處全球科技重要供應鏈地位，加以電動車、AIoT等新應用採用的技術規格持續升級，帶動先進製程及電子元件使用量，使相關族群仍具投資價值，但隨指數來到高檔，加上產業強弱差異分化，將增加選股難度增加，建議可透過共同基金的選股配置，掌握類股輪動及產業投資機會。