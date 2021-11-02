根據1111人力銀行針對女性上班族調查發現，有35.6%受訪者曾經為了照顧家庭而轉職或暫離職場，其中包括16.3%暫離職場後復職成功、12.4%暫離職場且回不去及6.9%被迫轉職。進一步探究無法復職的原因則是「工作時間無法配合照料家庭」62.9%、「年紀導致求職受限」47.5%、「原職已被人取代」25.8%、「自信不足」22.4%及「與社會脫節」19.8%。

從調查中可觀察到，女性在職場上較容易遇到性別歧視的狀況。根據英國《鏡報》（Mirror）報導，一名33歲的女子艾德比希(Omotayo Adebisi)過去曾因為工作時接到女兒生病住院的消息，緊急向主管請假照顧女兒，卻遭到無情拒絕，讓她憤而選擇離開這個對職場婦女不友善的職場。離職後艾德比希為了兼顧家庭，在亞馬遜(Amazon)上經營電商，做起網購生意。

由於艾德比希讀的是體育科學相關科系，她決定用自己的專業，銷售與健康有關的產品，但效果不如預期。後來也賣過當時最夯的「指尖陀螺」，卻因商品不符合安全性規範，遭到海關查扣，慘賠約1.5萬英鎊(約55萬台幣)。後來她勤看YouTube頻道和其他賣家資源自學採購，也懂得正確投資，開設銷售禮品的專門店，2020年的營收就高達150萬英鎊(約台幣5600萬元)，艾德比希也從受到性別歧視的職業婦女，翻轉為職場女強人！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，政府近年來積極推動性別工作平等，並且明文禁止性別歧視，積極推動性騷擾防治法、性別工作平等法，盼能真正落實職場性別平等，但營造友善的職場環境，除了冰冷的法條以外，需要身邊同事更多的同理心，讓職場女性不會因為怕打擾、怕影響、怕拖累同事而成為職場邊緣人。

【文章圖片皆由111人力銀行授權提供】