印度美妝時尚電子商務平台Nykaa，最近正處於IPO(股票初次公開發行)定價超夯的狀態中。目前，券商收到投資人要購買的股票數量，已超額認購高達近82倍。

2012年開始營運以來，Nykaa已從美妝業務擴展到時尚打扮、寵物照顧以及家居用品上。與很多新創公司不同，Nykaa是有在賺錢的，截至2021年3月底，合併淨利為6.18億印度盧比。

這家印度美妝新創背後有富爸爸在撐腰，包括貝萊德與富達等享譽國際大投資公司，以及一些當地影視圈名流也有入股。

據悉，Nykaa在IPO的定價每股約在1085與1125印度盧比之間，因此這家美妝電商的身價，估計將膨脹到71.1億美元。Nykaa雖不予置評，但在Nykaa籌到這筆市場資金後，應該將會用在設立新門市以及先償還部分債務上。

Nykaa的IPO會這麼搶手，主要是在印度線上美容以及個人護理清潔市場中，有高達近35%市占率。再加上市調單位RedSeer預估，到2025年時，印度的美妝產業規模，可望成長至280億美元左右。

印度在2021年的IPO數量，目前已有40餘家，Nykaa是最新的一樁。同時，2021年也是繼2016年以來，當地IPO發行件數最多的一年。