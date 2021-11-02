以網飛（Netflix）轟動全球的韓國影集「魷魚遊戲」（Squid Game）為名的數位貨幣，在3天價格狂飆700倍後一夕崩跌「躺平」。由於創造者套現出場，從投資人身上捲走210萬美元後，目前「魷魚幣」（SQUID）價格已經歸零。

根據CoinMarketCap的數據，近日驚動幣圈的「魷魚幣」在站上最高點2861美元後急轉直下，在周一隔夜市場其價格已經跌至0元。

外媒報導這是一場有「抽地毯」（rug pull）之稱的騙局，這種當等所有人都站上地毯後再一次抽掉地毯的手法是幣圈常見的一種惡意操作，即加密貨幣創造者將其手上擁有的數位幣兌現後出場，使該加密貨幣的價格瞬間崩盤。

根據CoinMarketCap，在被「抽地毯」之前，「魷魚幣」的市值已經突破200萬美元。

創造者宣稱「魷魚幣」可用於一款以韓國影集「魷魚遊戲」作為發想的新線上遊戲。外媒報導，種種跡象顯示這是一場騙局，包括其錯字連篇的網站。該網站現在已經消失。另一個危險信號，即是上周加密貨幣幣價追蹤網站CoinMarketCap警告投資人留意，因為該平台已經收到許多報告稱用戶無法在熱門的去中心化交易所Pancakeswap出售「魷魚幣」。

根據「魷魚幣」的發行白皮書，該加密貨幣在10月20日開始預售時即秒殺全數出售。