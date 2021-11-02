教育部國教署委託台師大英語系於9月開始實施「以遠距教學提升學生英語能力暨陪伴英語學習計畫」，招募北部13所大學英語相關科系學生擔任學伴，以線上遠距學習協助偏遠地區4至6年級國小學生提升整體英語能力。目前已逾200餘位大學學伴加入，全國共有46所國小、464位學生參與。

為縮短城鄉差距、營造偏鄉英語教學環境，教育部國教署委託台師大英語系實施「以遠距教學提升學生英語能力暨陪伴英語學習計畫」，搭配教育部「夜光天使點燈專案」進行。

教育部國教署說明，參與此計畫的學伴多為各大學菁英，每位學伴有多益800分或全民英檢中高級以上的程度，且經過評審委員團隊審核教學表達能力。學伴們在忙碌的課業之餘，仍然具有高度服務熱忱，更對協助偏鄉弱勢孩子的英語力提升充滿信心。

除了以線上遠距教學為基礎的教學形式，計畫團隊也規劃於每年寒暑假舉辦英語營隊，讓大學學伴親身前往學伴所在縣市，近距離與偏鄉學生一同學習，創造歡樂又難忘的學習經驗。

教育部國教署指出，計畫的教學內容以國教署「Cool English 英語學習平台」教材為主，酷英網教材內容多元，囊括諸多趣味主題，重點加強輔導提升偏鄉學生的聽講能力。

教育部國教署說，在學伴的創意運用下，引發學生的學習興趣，並透過引導，讓學生在課餘時利用網站自學，如使用各式繪本加強英語閱讀、應用流行歌曲提升英語聽力，並用語音辨識科技練習英文發音及口說。