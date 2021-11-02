「AI與創造它的科學家們」圖文故事巡迴展覽，即日起於南科及周邊學校接力展出。(南科管理局提供／劉秀芬台南傳真)

「AI與創造它的科學家們」圖文故事巡迴展覽，即日起於南科及周邊學校接力展出。(南科管理局提供／劉秀芬台南傳真)

未來數十年內，人工智慧（AI）會對人類生活帶來什麼樣的衝擊呢？科技部南部科學園區管理局「AI與創造它的科學家們」圖文故事巡迴展覽，即日起於南科及周邊學校接力展出，讓學生與教師可以從10位科學家的精彩人生故事裡，了解什麼是AI、誰創造了AI，以及AI的發展歷史。

為推廣科學教育從小扎根，激發學生的好奇心與對科學新知的興趣，南科管理局連續3年與台灣大學科學教育發展中心合作，前2年以科普漫畫競賽得獎作品，推廣至南科及周邊學校巡迴展覽，今年則以通俗近人的科學家圖文故事，引領學生了解AI對生活、對社會及世界造成什麼樣的影響與衝擊。

為了引發學生與教師對AI的學習興趣，台大科教中心特別挑選出10位對AI發展具有重大貢獻的科學家，包括有AI之父之稱的艾倫·圖靈、約翰·麥卡錫等，以短篇傳記文章、搭配簡單有趣的圖文創作展出。展覽期間，學校也規畫有獎徵答，採寓教於樂方式，啟發學生對科學的求知慾，加深對科學探索的興趣。

本次巡展計畫一出，吸引新市南科實中、善化區大成國小、安定國中等15所學校熱烈響應，即日起於各校接力展出。除了實體圖文故事巡迴展覽外，台大科教中心更將10位科學家完整的圖文故事，全數公開展示於開放博物館平台，有興趣的民眾都可上網觀看線上展覽，一探每一位科學家的生活故事。