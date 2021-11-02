日本將放寬外國人入境，包括鬆綁對短期商務人士、留學生、技術人員的入境限制，不過尚不包含觀光客，台灣人想衝日本要再等等。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）1日報導，日本政府預計本周就會宣布放寬外國人入境限制，新規定11月就會實施。

報導指出，隨著日本新冠疫情在夏天趨緩，日本政府放寬外國商務人士入境的壓力越來愈大。

新規將縮短已接種新冠疫苗的外籍商務人士的入境隔離天數，從10天縮減至3天，接待外籍商務人士的公司及組織也必須追蹤他們的行程。

縮短入境隔離期的新規定也適用於剛結束商務行程而返國的日本國民。

鑒於新冠變異株散播全球，日本於今年1月進一步管控邊境，只有持有再入境許可、日本國民的眷屬、小孩等「特殊情況」的外國人可以入境日本。

截至10月1日，約有37萬外國人因為更嚴格的邊境措施無法入境日本，當中有70%為技術實習生及外國學生。日本農林漁牧等行業因此面臨缺工問題，持續施壓日本政府放寬外國人入境。

接待外國人的公司、學校將必須通報疫情管控措施。