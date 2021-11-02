恒指開高震盪 網路科技股領漲 10:392021/11/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前一晚美股三大指數齊創新高，帶動港股2日大幅反彈。恒指2日開高454點或1.8％，報25609點。截至10點18分，報25475.63點，上揚321.31點，漲幅略微收窄至1.28％。 國指高開171點或1.9％報9070點；現報9024.72點，上漲125.4點，漲幅1.41％。 科指高開183點或2.9％，報6463點。 重磅科技股領漲，騰訊高開1.9％報478.6港元。美團高開4％、阿里高開4.2％。快手高開4.7％報104.6港元。 亞股經濟復甦 可望補漲 股王領軍 8檔上市股創高 #上揚 #高開 #領漲 #漲幅 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》銀行股激昂 歐股升0.7％創歷史新高 10:002021/11/02 財經 工商社論》通膨、通縮、與房地產泡沫 04:102021/11/02 財經要聞 工料雙漲 營建施工費跟進 04:102021/11/02 產業特刊 美股創高 台股早盤漲逾140點 登17200點 09:112021/11/02 財經 復華投信：權值股整理 中小型股突圍領引漲勢 10:292021/11/02 財經 印度東協股 資金簇擁 04:102021/11/02 投資理財 日MLCC廠TDK全面調高財測 股價飆漲9％ 10:292021/11/02 財經 《美股掃瞄》特斯拉飆升＋能源股勁揚 美股三大指數再創新高 08:522021/11/02 財經 《晨間解盤》良性換手 有利多頭恢復(倫元投顧提供) 07:442021/11/02 財經 特斯拉概念股 催油門 04:102021/11/02 證券．權證 熱門股－宏齊 買盤湧入價量齊揚 04:102021/11/02 證券．權證 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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