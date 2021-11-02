前一晚美股三大指數齊創新高，帶動港股2日大幅反彈。恒指2日開高454點或1.8％，報25609點。截至10點18分，報25475.63點，上揚321.31點，漲幅略微收窄至1.28％。

國指高開171點或1.9％報9070點；現報9024.72點，上漲125.4點，漲幅1.41％。

科指高開183點或2.9％，報6463點。

重磅科技股領漲，騰訊高開1.9％報478.6港元。美團高開4％、阿里高開4.2％。快手高開4.7％報104.6港元。