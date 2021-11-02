55歲蘇姓男子不滿從小一起長大的56歲洪姓友人積欠上億元不還，去年10月23日上午6時許雙方再度發生口角，洪男一氣之下拿出開山刀欲砍蘇嫌，卻反被蘇奪刀追砍，最後命喪黃泉，蘇嫌犯案後1個小時自行到派出所投案。新北地方法院依殺人罪判蘇13年徒刑，台灣高等法院今撤銷原判決，改為9年徒刑。

據悉，蘇嫌是新北市林口區大地主，洪男則在林口區竹林路的巷內開設宮廟和洗車場，2人曾多次共同投資土地買賣及當鋪事業，但都失敗告終，洪男為此簽下多張本票，兩人友情因此生變，不時為此起衝突。

2020年10月23日早上蘇嫌開車經過洪男的宮廟拜拜，恰巧遇到洪男從旁邊的洗車廠走出，雙方又因債務爆發口角，蘇男逼問「債要怎麼算？」洪男怒回「關我什麼事」後，隨手拿起放在一旁的開山刀朝蘇嫌揮砍，結果刀被蘇搶走。蘇嫌奪刀後氣憤難耐，不斷朝洪男砍劈，洪男脖子和腹部遭砍數刀，直到倒地不起後，蘇嫌才嚇得開車逃離。

直到早上7時許，洪男的洗車廠員工準備上班時，發現趴臥血泊中的老闆，急忙報警求援，警消到場發現洪男臟器外露已死亡。

蘇嫌則在犯案後1小時，在友人的陪同下到林口派出所投案，身上也帶著洪男所簽的數千萬元本票和行凶的開山刀，欲證明自己是因債務才會氣憤殺人。

新北地院一審認為蘇符合自首減刑要件，但非「義憤」殺人，且他砍殺多達21刀，也未將人送醫，手段殘忍，審酌蘇腎衰竭定期要洗腎，領有極重度障礙證明，也經常借錢給友人或捐款給慈善團體，判13年徒刑。案經上訴，高院審理後，今撤銷改判蘇為9年徒刑。