民進黨上周末啟動「四個不同意」的公投說明會，總統蔡英文將「反萊豬」簡化為「反美豬」，國民黨立委楊瓊瓔質疑蔡總統這樣說算不算假消息？行政院長蘇貞昌反譏那朱立倫說「瘋豬肉」是不是假消息？

楊瓊瓔說，反萊豬公投主文明明就是寫說：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」不過蔡英文總統的公開說法是反美豬公投，這是不是假消息？蘇貞昌回應表示，全民都認為國民黨是在反美豬。

楊瓊瓔又問，美國有萊克多巴胺的豬隻目前只占美豬的兩成，請問萊豬等於美豬嗎？蘇貞昌說，「你們現在要禁止的是美國有含萊克多巴胺的豬肉，那就是美國的豬肉啊！」

楊瓊瓔追問，如果有假消息是不是應該嚴辦？蘇貞昌立即表示肯定，並指朱立倫說「瘋豬肉」就是假消息，這樣講對人家不好。內政部長徐國勇也在旁邊答腔表示，朱立倫講「瘋豬肉」不知道算不算委員的質詢範圍內。

針對蘇貞昌所說禁萊豬會無法加入CPTPP，楊瓊瓔詢問，為什麼我們要繳通行費給非CPTPP的會員國？蘇貞昌說，CPTPP的11個會員國都開放萊豬了，台灣禁止萊豬的話，誰要讓我們加入？