桃園某醫事檢驗所藉由預防保健、宣稱健檢中心做健康巡迴檢查名義，派員至其他縣市民宅、公司行號及商家等場所向民眾推銷100元到府抽血檢驗。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市衛生局日前接獲民眾陳情，指稱某醫事檢驗所藉由預防保健、宣稱健檢中心做健康巡迴檢查名義，派員至其他縣市民宅、公司行號及商家等場所，向民眾推銷僅需100元即可到府或定點進行抽血檢驗，針對違反醫事檢驗師法的負責人開罰11萬元。

衛生局指出，接獲民眾陳情後立即進行行政調查， 發現該醫事檢驗所分別於2018年5月31日、2019年4月16日、2020年1月10日、3月24日、6月17日及11月13日在桃園市及其他縣市推銷並派員到府抽血，以不正當方法招攬業務，共裁處6次在案。

衛生局表示，該醫事檢驗所屢次受罰不改善，仍未停止違法行為，足可認定情節重大，依醫事檢驗師法第41條裁罰吳姓負責人新台幣10萬元，另外由於醫事檢驗所銷毀民眾抽血檢驗的相關紀錄，未依法保存檢驗紀錄，併依違反醫事檢驗師法第26條裁處1萬元。

衛生局局長王文彥說，依醫事檢驗師法第30條規定，醫事檢驗所不得以不正當方法招攬業務，醫事檢驗所派員外出「抽血」，該抽血場所的清潔、抽血器具來源及消毒作業、血液運送保存、抽血人員是否具備醫事人員資格等處處皆潛藏危機，即使民眾接受檢驗，檢驗的品質也堪慮。

衛生局呼籲，民眾如有自我健康檢查需求，應至合法醫療院所或醫事檢驗所進行檢驗，千萬不可聽信不明人員招攬，受騙配合抽血，以免破財又傷身，若有遇到自稱醫事檢驗所人員，以配合衛生所檢查的名義提供優惠檢驗價格，請務必加以拒絕，並可提供價目表、預約申請單、檢驗報告單等相關資料向衛生局檢舉，如有相關疑問可來電衛生局03-3349563洽詢。