台灣12至17歲的青少年9月底已完成接種第一劑BNT，指揮中心昨表示，最快將於1個月後開打第二劑。對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，她對讓青少年打疫苗一直抱有疑慮，在沒有台灣12至17歲青少年心肌炎背景值的情況下，「台灣青少年施打第一劑BNT後心肌炎的的粗發生率為美國青少年的兩倍。」第二劑是否會再提升須密切關注。

何美鄉今在臉書發文表示，家長是否要讓孩子打BNT疫苗的抉擇時刻又來了，只不過這次是要不要打第二劑。根據美國疫苗不良事件報告系統的資料。12至17歲的青少年打第一劑出現心肌炎的機率為女性1.1/百萬劑、男性9.8/百萬劑；第二劑為女性9.1／百萬劑、男性66.7／百萬劑，而美國此年齡層心肌炎的背景值，女不超過2，男不超過4。

何美鄉指出，這篇論文在2021年8月發表，指揮中心在9月規畫青少年接種BNT疫苗的事宜，就曾有多位台灣學者，包括她本人對讓青少年接種疫苗的政策表達疑慮，並建議家長不要同意施打，因為既定的政策很難改，但家長與青少年擁有最終的決定權。

何美鄉也說，指揮中心前天公布一項數據，指有15人打疫苗後出現心肌炎，其中13例為12至17歲者，雖然沒有詳細的性別資料，但她認為光是這個數字還是能做討論。台灣12至17歲的人口組群約為120萬人，疫苗接種率88％，台灣青少年接種第一劑BNT後，罹患心肌炎的機率約為13／百萬劑。這樣的發生率，與國際如何比較？

何美鄉透露，在沒有台灣此年齡層預期的心肌炎背景值的情況下，我們至少可說「台灣青少年施打第一劑疫苗後心肌炎的的粗發生率為美國青少年的兩倍。」至於打第二劑的機率是否也會相對的提升，非常值得關切。

何美鄉接著說，歐美與以色列等國的研究報告都說「青少年罹患心肌炎80至90％都是輕症」且無人死亡，由於歐美疫情持續蔓延，因此多國認為讓青少年打疫苗是利大於弊的行為。而台灣專家也是這樣說，但卻從未提出相關數據分析，給家長參考。

何美鄉表示，10月份韓國發表一例與疫苗相關的心肌炎死亡案例，一名22歲的年輕人接種BNT疫苗5天後出現心絞痛，7小時後不幸死亡。解剖後發現有局部心房發炎，死因推測與心律失調有關，而不是心肌衰竭。而台灣一名青少年打疫苗後心肌炎，目前在加護病房使用葉克膜。

何美鄉呼籲大家要清楚思考，疫苗的「利」是預防重症與死亡，但台灣小孩的重症比例和死亡比例是多少，應該要提出數據來讓家長評估。而疫苗的「弊」是嚴重心肌炎，年紀越小、風險就越高，青少年應該自己決定是否要承受這些風險。

何美鄉也提醒，現有新冠疫苗預防感染的效力不彰，突破性感染是很平常的事，疫苗主要是預防重症與死亡。所以請還未接種疫苗的成人儘速施打，50歲以上者打疫苗一定是利大於弊。