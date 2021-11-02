日系外資針對美律(2439)出具最新研究報告指出，認為美律短期在零組件端缺下，營收、出貨量仍受到限制，但長線美律在產業仍位居有利位置，長線新產品、新領域也將逐步進入有意義的貢獻，故維持美律目標價126元、評等買進。

日系外資表示，美律股價在最近3個月中修正了27%，相較台股加權指數修正幅度2%來的更大，主要原因是元件短缺問題導致市場疲軟，然而，對於美律來說儘管第三季營收沒有達到預期，但是單季毛利率比預期好，另外，其對於第四季的預期也沒有市場擔心的那麼糟糕，美律指出，基於手頭的訂單和新的設計案子，整體耳機需求仍然強勁。然而，零組件和短缺限制了增長，故無法在短期內將訂單轉化為出貨量和收入。從中長期來看，美律仍處於有利地位，包括新的TWS產品、企業解決方案和遊戲耳機等，此外，新業務的滲透，包括蘋果的配件和系統級封裝(SiP)和視頻會議等在未來幾年應該變得更有意義，維持美律目標價126元、評等買進。

美律第三季營收84.6億元、低於預期，原因為下游組裝廠因IC缺料，手機用揚聲器拉貨量較預期低，雖美律第三季營收季增幅度不高，但耳機營收佔比上升至69%，且低毛利之華為TWS產品已不再出貨，故帶動美律第三季毛利率大幅季增6.4個百分點至16.0%，單季每股獲2.11元儘管仍低於預期，但毛利率已出現復甦跡象。