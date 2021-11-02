工業電腦廠凌華(6166)因應AI及5G發展，為將邊緣運算成果可視化、帶動產業在各場域對高階顯示器的需求，今（2）日與面板大廠友達(2409)首度聯袂舉辦線上科技論壇，聚焦針對邊緣可視化四大垂直領域，分享相關產業趨勢及應用，盼跨域共創打造產業生態圈。

凌華與友達雙方長期合作，為深化策略夥伴關係、建立工商智慧物聯生態系，友達去年初透過合意公開收購方式，以每股57元取得凌華19.45％股權、成為凌華最大法人股東。董事長劉鈞認為可有更多應用場域可導入解決方案產品，對雙方是互惠互利。

凌華與友達此次首次聯袂舉辦「AUO×ADLINK Tech Forum - Visualization at the Edge 邊緣可視 洞見未來」線上科技論壇，結合雙方互補優勢，以絕佳的人機互動介面，讓邊緣運算的成果可視化，提供更好的客戶體驗。

友達總經理暨營運長柯富仁指出，5G、AI、邊緣運算和IoT已加速「Display Everywhere 2.0」時代來臨，顯示器將無所不在。邊緣可視化設備和解決方案結合邊緣運算和AI，能將數據轉化為互動式圖像和服務，使終端設備更加智能，提供更好的使用者體驗。

劉鈞則指出「邊緣運算即未來」、是連結營運技術（OT）和資訊技術（IT）的關鍵，以AI、5G、物聯網技術在邊緣端蒐集資料，並透過5G專網基礎建設結合AI分析，當下可在邊緣端運算做出即時且正確的決策，協助降低生產成本、提高收益，發揮邊緣運算真正價值。

針對邊緣可視化應用，雙方聚焦智慧交通、醫療、企業、製造等四大垂直領域，需融合顯示器和邊緣運算技術，將友達先進顯示器技術部署至各場域中，並用可視化呈現邊緣運算與數據整合的成果，滿足特定使用者在智慧場域的需求。

鑒於5G專網（p5G）應用於智慧製造的潛力，友達和凌華亦聯手打造p5G群機智主工廠（Swarm Autonomous Factory），成功讓自動無人搬運車（AGV）和自主移動機器人（AMR）互相協作，可望讓友達龍潭廠區的無人化搬運效率再提升33％。

劉鈞表示，凌華的強項是以邊緣運算設備結合AI，提供智慧決策能力，結合友達的顯示器解決方案，將引領產業的邊緣可視化設備，成功讓邊緣運算落地應用。凌華積極以邊緣AI、邊緣可視、自主移動等三大新動能，結合5G專網架構，掌握邊緣運算新契機。

柯富仁則表示，友達採取「雙軸轉型」發展策略，不僅研發前瞻顯示技術，開發多元場域解決方案，並更積極發展交通、醫療、企業及製造等垂直場域應用。與凌華的戰略合作能創造雙方互補優勢，以絕佳的人機互動介面使邊緣運算成果可視化，提供更好的客戶體驗。