中國大陸禁止我國鳳梨、釋迦、蓮霧進口，農委會向WTO提出申訴。農委會主委陳吉仲今天證實，WTO已經將我案列入台北時間明天晚上12點的議程，不過之後還是期待中國依照國際規範進行農產貿易。

中國大陸今年3月暫停台灣鳳梨進口，9月再以驗出有害生物介殼蟲為由，片面暫停台灣釋迦與蓮霧輸入。對此，農委會透過中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表團協助，向WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會提出「特定貿易關切」。

民進黨立委邱議瑩質詢表示，中國今年片面宣布台灣的鳳荔、釋迦、蓮霧有介殼蟲，我們向WTO提出申訴，11月3號就要進行審查會議，有沒有信心成功？

陳吉仲說，WTO已經排入議程，台北時間明晚12點會討論到，我們已經準備好資料，中國處理方式不符合國際規範，不過之後還是期待中國依照國際規範進行農產貿易。

陳吉仲日前受訪指出，不只是對台灣，中國對澳洲或其他國家也有很多類似這樣的作法；另在過去SPS的案例中，有18件是成功的案例，「我們期待可以獲得正面的結果」。

行政院長蘇貞昌也說，中國這種作法是不能讓國際與台灣接受，中國禁止我們的，反而外銷日本大大成長，日本檢驗最嚴格，人家都能接受中國卻不能接受，所以我們向WTO申訴積極捍衛權益。