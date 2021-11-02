大陸商務部最近印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。

通知強調，各地商務主管部門要進一步加強組織領導，緊緊圍繞保供穩價工作目標，壓實「菜籃子」市長負責制，細化工作措施；加強市場運行監測，每日跟蹤蔬菜、肉類等重點生活必需品供求和價格變化情況，及時預測，及早預警。

通知要求，各地支援鼓勵大型農產品流通企業與蔬菜、糧油、畜禽養殖等農產品生產基地建立緊密合作關係，簽訂長期供銷協議；耐儲蔬菜要提前採購，鎖定貨源，做好本地菜與客菜之間，北菜與南菜之間、設施菜與露天菜之間的梯次輪換和銜接供應；健全完備本地肉類儲備規模及管理制度。

通知要求，北方省份要按時完成本年度冬春蔬菜儲備計畫，南方省份要根據自身情況建立完善蔬菜儲備；及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應。在疫情防控採取封閉管理措施情況下，要迅速公布保供網點貨源、位址、聯繫方式等資訊，滿足居民在突發事件情況下生活必需品採購需求。