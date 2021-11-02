特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）周一在個人推特帳號上用中文發布曹植的《七步詩》引起網友們熱烈討論，有人點出，馬斯克在被聯合國點名要捐60億美元（約新台幣1600億）與G20高峰會舉辦之際發文，是在勸戒人們不要自相殘殺，此外，有網友認為是在透露與狗狗幣、柴犬幣有關的訊息。

馬斯克稍早在推特發文，先寫下Humankind（人類）隨後再以中文寫下曹植的七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」，引起熱議，不過不少美國網友因為看不懂中文而感到相當困惑。

消息傳到PTT論壇上，不少人直說馬斯克真的太妙了，有內行人則認為馬斯克刻意用中文明顯是寫給大陸人看的，可能是希望北京當局不要刁難，此外，有網友則聯想到，近期馬斯克被聯合國點名要捐錢，加上G20高峰會正在舉辦，七步詩其實是暗示人類不要自相殘殺。

不僅如此，有網友推斷，馬斯克又想扮演「馬投顧」的角色，認為發文與虛擬貨幣狗狗幣與柴犬幣脫不了關係。

七步詩出自於《三國演義》，描述曹丕嫉妒其弟曹植的文學才華，曾下令其七步內作詩，並且包含兄弟之意而無兄弟二字，否則將其處死，最後曹植以煮豆為題材，作出此詩，來表達兄弟相殘的悲哀，最終曹丕自愧而將其放過。