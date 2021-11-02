許多人在選擇食物前會先觀察熱量或選擇低糖、無糖產品，因此近來許多食品以甜味劑取代蔗糖等方式取代，消基會抽樣10件飲料、15件蜜餞，發現包括宣稱「零熱量」、「無糖」產品多數皆含有甜味劑，建議應把添加人工代甜味劑有更清楚的標示。

消費者報導雜誌發行人胡峰賓說，此次檢驗25件僅有1件成分未標示甜味劑「紐甜」卻檢出此成份，雖然檢出量符合規定，但仍涉及標示不實，呼籲主管機關應通知業者限期改正，如果未遵行可處3萬元至300萬元罰鍰；而二氧化硫在15件蜜餞樣品中，5件檢出二氧化硫，但也皆符合規定；25件樣品中有2件蜜餞類未檢出甜味劑外，23件皆檢出至5種甜味劑。

此外，本次調查發現，市售10件宣稱無糖、低糖、低熱量或是主打清爽訴求的飲品，皆添加1至3種甜味劑，消基會檢驗長凌永健提醒，在外包裝標示「低糖」、「無糖」，可能就有添加甜味劑，有誤導消費者之嫌，建議應在包裝上有更清楚的標示。

胡峰賓指出，依「包裝食品營養宣稱應遵行事項」規定，飲品每100毫升含糖量不超過0.5公克、食品每100公克不超過0.5公克，即可宣稱「無糖」，但這些宣稱無糖的食品卻添加多種人工甜味劑，標示「無糖」可能誤導消費者，建議應把添加人工代甜味劑有更清楚的標示。