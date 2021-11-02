惡狼保全羅育祥難忍對少女特殊偏好，2020年8月略誘高雄14歲少女，將人拘禁在新竹豪宅密室還下藥拍不雅照，事後還辯稱少女「帶手機」赴約才對其下手「處罰」。涉嫌載送少女並丟棄手機的盧姓男子，以及藏匿少女的王姓透天厝管理員，今二審分別判處1年及9個月徒刑。

檢警查出，盧男、王男及羅妻3人疑似就是共犯，應訊時全都避重就輕、推諉卸責。當時會諭知限制住居、請回，是因為沒有其他積極事證足以認定3名共犯參與核心犯罪行為。

偵辦期間，檢警陸續還原犯嫌之間的通訊軟體對話紀錄，發現驚人證據。盧男、王男及羅妻3人根本都知道羅育祥在4樓設有密室，且都協助囚禁少女。

羅妻、王男2人甚至還協助提供飲食給少女，羅育祥還教他們應對、矇騙警方的說詞。羅妻曾向雲林縣警察局斗六分局謊報羅育祥為失蹤人口，就是為了掩飾羅育祥的行蹤。盧男也依羅育祥的指示，以3000元的代價刪除被害少女手機內其與羅育祥的對話紀錄，再將手機丟棄。

本案源起羅2018年曾犯下2起下藥強制性交案件，不但沒有悔改，2020年又以相似手法犯案，在臉書貼文徵「電競陪玩」工讀生，吸引高雄14歲少女上門應徵。羅男陸續用信封裝現金、手機等，寄超商「店到店」給她，並兩度南下跟少女碰面，之後佯稱可轉正職，2020年8月中午誘拐少女搭高鐵至新竹，被盧姓男友人載去豪宅。

羅先將少女下藥迷昏，再帶進豪宅4樓天花板闢建的夾層，還偷拍不雅照片。同時間，他以3000元代價要盧男開車帶少女手機去亂繞，企圖誤導警方尋人。羅妻、豪宅王姓管理員見員警前來查訪，還幫忙掩護。為了故布疑陣，羅妻還特地到派出所謊報羅為失蹤人口。

警方9月1日三度搜索才發現密室，救出少女，還發現羅購買訓練寵物用電擊項圈，企圖控制少女行動。

高雄地院審理時，羅辯稱少女違背承諾、私自帶手機赴約，會害他交保被撤銷，才下藥「處罰」少女。法官批羅極度以自我為中心，合理化自己偏差的行為，且毫無悔意，依兒少性剝削條例等罪判刑11年6月。

但羅男最後並未上訴，檢方因此向法院聲請定執行刑，經審理後，加上另又因偽造文書部分與性侵等罪嫌判10年7個月，前後案合併，必須要執行21年9月，可抗告。由於羅男並未上訴，目前已在服刑。