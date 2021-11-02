臺北網紅節正式開跑，11月1日到11月5日在MOMO購物網展開為期五天的超級直播，今晚的直播主題為「秋冬宅家好愜意，經典美味不缺席」，由藝人洪百榕、網紅糖糖攜手40年老店的「穆記牛肉麵與麻辣鴨血」、40年老牌「老楊方塊酥」、百年品牌「泉發蜂蜜」等熱賣爆品登場。

本日直播藝人洪百榕現場上演吃播秀，大讚穆記牛肉麵料理包「穆記緣」真材實料，與平常在店裡吃的沒區別，並在鏡頭前秀出大塊又厚實的牛肉，吃的津津有味，洪百榕特別強調，這款牛肉麵一大特色就是可以常溫保存，自己平常囤貨都要把冰箱乾坤大挪移，可以常溫保存的料理包，無疑是媽媽們的一大福音，而且全台有6千多家牛肉麵，只有穆記牛肉麵獲得米其林認可，美味認證。

除了吃得美味，也要吃得美麗，洪百榕也向觀眾分享自己的保養祕訣「蜂王乳」，泉發蜂蜜的蜂王乳，滑順好入口，有豐富的維生素、胺基酸、礦物質，特別適合需要補充營養的上班族、想維持青春活力的民眾在早餐前、睡前食用，洪百榕強調，保養品愈早吃，效果愈好。

本日直播壓軸是逢年過節的送禮首選「老楊方塊酥」，洪百榕特別喜愛鹹蛋黃口味，酥餅與鹹蛋黃一層一層包夾，咬下去的每一口都是飽滿的蛋黃香氣，老楊還有芋頭、花生、鹽味奶油、芝麻等多種口味選擇，最適合一家老小團聚一起吃，多樣口味吃不膩。

明日直播主題為「完美大進擊-亮麗換季不求人」，將邀請到百萬KOL宛宛兒與網紅慧慧來到直播現場，帶來Cellcore、ROBINLO時尚女鞋、泉發保養品、佐登妮絲等美妝保養特惠組，11月2日晚上7點到8點，請鎖定MOMO直播搶優惠。(賴韻如/台北報導)