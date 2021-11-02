從風水角度來看，廚房和餐廳對運勢有很大的影響，尤其餐廳風水是決定家運興旺的關鍵。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，要注意廚房、餐廳的位置，餐桌最好隨時擺放食物，另外餐廳需達到陰陽調合，並且用餐時專心吃飯，這樣才能旺財旺福。

▍1.廚房、餐廳位置適宜

與飲食關係最緊密的，一個是廚房，一個是餐廳，因此廚房與餐廳的位置一定要設計好，兩者之間必須要有間隔，不能將餐廳設置在廚房裡面，也不能是和餐廳連在一起的開放式廚房。如果餐廳和廚房之間沒有分隔，一來廚房的油煙會飄到餐桌上，影響用餐環境，二來會使廚房和餐廳的氣流混合交雜，導致家中財運不穩，難以積累財富。

不過，廚房和餐廳的距離也不能過遠，太遠將不利於財氣的聚集。最好兩者分隔要清楚，位置適宜，遠近恰到好處，這才能穩定財運。

▍2.餐桌隨時擺放食物

可以在餐桌上擺放一些食物，如零食、乾果、水果、飲料，有助於催旺財氣，提升家中的財富運勢。但要記得擺放整齊，不可隨意亂放，將餐桌弄得一團糟，這會破壞餐桌風水。另外，食物擺放應當適量，不宜放置過多，否則會縮小餐桌空間，造成不便。

▍3.餐廳陰陽調合

餐廳是進食的區域，此處不宜陰氣過重，應調節餐廳的風水，讓餐廳陰陽平衡。餐廳的空間略偏陽即可，也不能陽氣過重，畢竟物盛則衰，陽氣太旺了對人也不好。可以用暖色調來裝潢餐廳，餐廳照明要亮，能夠增強陽氣，加強餐廳的能量，為餐廳聚集財富；也可以在餐廳的牆上，掛一些吉祥掛畫，增旺家中福運。

▍4.專心進食

現在很多人都養成邊看電視邊吃飯的習慣，但這種行為從風水的角度來看是不好的。風水上最忌諱吃飯時分心，邊吃飯邊做其他的事情，是對食物不敬，那麼福祿之神也就不會降臨了。此外，邊吃飯邊看電視也不利於健康，看電視會分散人的注意力，長期下來會影響消化系統，因此專心進食對運勢和健康都有幫助。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】