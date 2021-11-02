台灣民意基金會今公布最新民調，面對中共武力犯台時，只有1成1認為蔡政府準備已經非常充分；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，25-34歲是最可能上戰場的年輕族群，也是有很高比例是蔡英文和民進黨的支持者。但認為蔡政府已經做好非常充分的準備竟然是「0％」。

此外，對國軍有效防衛台灣能力的信心；民調顯，4成8有，約4成7沒信心。有信心的人比沒信心的人多 1.6 個百分點。游盈隆認為，若明天中共武力犯台，卻只有不到半數的台灣成年人對國軍防衛能力有信心，甚至只有兩成的人有強烈信心，一旦開戰，很可能構成一個嚴重且難以收拾的問題。

民調顯示，面對中共武力犯台時，包括軍事與非軍事，蔡政府是否已經做好充分準備？11.3％非常充分，32.4％還算充分， 27.2％不太充分，20.4％一點也不充分，8.7％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆說，這顯示面對中共可能武力犯台，多數人不認為蔡政府已經 做好充分準備。更精確地說，4成8不認為蔡政府已經做好充分準備。4成4持相反看法。顯示面對中共可能武力犯台，多數台灣人認為蔡政府並沒有做好充分準備。

游盈隆進一步分析，25-64歲超過50％以上的人認為，蔡政府並沒有做好充分準備，值得注意的是，25-34歲是最可能上戰場的年輕族群，0.0％認為非常充分、 40.2％ 還算充分、不太充分34.6％ 、一點也不充分22.2％。

教育程度高低的認知有明顯的關聯性；他說，初／國中、小學及以下教育程度者中， 明顯過半的人認為有做好充分準備，高中、職、 專科及大學以上教育程度者中，明顯過半數的人不以為然。中性選民，3成6認為蔡政府有做好充分準備，4成8不以為然。

至於對國軍防衛能力信心，民調顯示，19.6％非常有信心，28.8％還算有信心，23.7％不太有信心，23.1％一點也沒 信心，7.6％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆說，顯示當中共武力犯台時，台灣社會只有不到一半的成年人對國軍有信心，而且沒有信心者和有信心者只差1.6個百分點，如果說這是一種「中度信心危機」，可能還是一個較保守地說法。

他說，與13個月前調查比較，除了對國軍強烈沒信心的人略增2.4個百分點，台灣人對國軍有效防衛台灣能力的信心模式幾乎沒有改變，儘管有信心者略多於沒信心者，但有信心者並未達全國成年人的一半。兩岸一旦開戰，台灣人對中華民國國軍有效防衛台灣的能力並沒有足夠的信心，這不只是一個嚴重的問題， 而且是一個重複出現的問題。

游盈隆說，有幾個有趣的發現，20-34 歲沒信心的人明顯比有信心的人多，65歲以上則5成5有信心，3成6沒信心，兩者形成鮮明對比；中性選民，4成有信心，4成8沒信心。畢竟，當兩岸開戰時，是年輕人上戰場，不是老人。