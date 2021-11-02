德國iF設計獎近日公布2021年設計新秀獎獲獎名單，台科大5件作品獲獎，其中由建築系陳建勳、賴翰宇、葉俊毅設計的「碳捕集淨化塔」得年度大獎，並獲頒3500歐元獎金；同時，最新公布的紅點設計獎大學排名，台科大得亞太第一。

iF設計新秀獎是世界各地學生的最重要的設計獎之一，一年共舉辦兩次，今年第二次的競賽有40國3900多件作品參賽，其中全球共有7件作品獲得年度大獎並頒發獎金。

台科大共5件作品獲2021年iF設計新秀獎，建築系陳建勳、賴翰宇、葉俊毅設計的「碳捕集淨化塔」獲得年度大獎，其他獲獎作品分別為設計系李宗唐、吳芝萲「互動玻璃回收箱」；建築系曾智妘、李晨瑄的「溫馨診所」；建築系陳建勳和金子容的「仿生亭」；建築系陳建勳與孫筱瑜設計的「仿生光合作用保護殼」。

陳建勳、賴翰宇、葉俊毅設計的「碳捕集淨化塔」是希望透過生物科技的技術，使用細菌以及基因改造的黃金葛來試圖分解過度排放的二氧化碳，透過新興的過濾設計流程，並結合碳捕集的技術，達成永續資源的願景以及空氣品質的淨化。

葉俊毅說，二氧化碳的過度排放已造成全球暖化加劇，這個建築設計能安置在火力發電廠排放口，讓工廠的工作人員，不必再有罹患癌症的風險，當未來越來越多的發電廠安裝此項目，就可以進一步改善一整個地區的二氧化碳排放量，有效達到永續資源的新社會型態。

特別的是，與iF設計競賽一起並列四大國際設計競賽的紅點設計獎，近期公布紅點設計競賽大學排名，台科大位居亞太第一。

台科大設計學院院長宋同正表示，「雖然排名並非是台科大設計教育的終極目標，但這項具國際指標的設計競賽，確實可以了解和展現台科大的國際設計競爭力。」紅點獎的大學排名是累積過往5年內的獎項積分，且2021年各項排名僅公布前5名。