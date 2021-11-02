2日環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面，擴散條件較佳；南部地區位於下風處，稍有污染物累積。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級。

依監測資料及氣象局2日氣象資料顯示：2日環境風場為東北風，中部以北位於迎風面擴散條件佳，空氣品質多為普通至良好；南部地區位於下風處較易累積污染物，光化作用易致午後臭氧濃度升高。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，2至3日環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面擴散條件佳，位於下風處南部地區較易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；4至5日環境風場逐漸轉為偏東至東南風，西半部位於背風面，擴散條件稍轉差；6日鋒面通過，7日東北季風逐漸增強，迎風面中部以北地區擴散條件轉佳，下風處南部地區污染物仍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。