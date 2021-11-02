定期定額推廣奏效，根據基富通統計，今年年輕人開戶占總開戶比重大幅度成長，從過去幾年不到2成一口氣躍升到近25％，今年平台開戶年齡層40歲以下首度超過5成達55％，顯示在基金市場向下紮根及定期定額推廣的成效顯著。

基富通董事長林修銘表示，今年9月基富通總客戶人數正式超過20萬人，其中有超過半數的客戶約10萬多人每月都會做定期定額投資。對許多投資人來說，這兩年的市場持續在高點，且常因政治、疫情等因素出現不小的波動，因此定期定額投資在這樣的環境下也就尤其受到青睞；再者，愈來愈多年輕族群意識到投資的重要性，不論是短中期的投資，或為長期的退休做準備，都有年輕人願意開始親身投入。

基富通總經理黃致淵進一步指出，基富通上線以來至2020年為止，每年新增開戶之年齡分布都以41~50歲最多，其次為51~60歲，因為這兩個族群相對有投資的財力與意願。但隨著基富通在定期定額、退休準備及早開始的長期推廣下，2021年以來(至9月)，是首次由31~40歲族群成為開戶比重最大的一群佔了25％，令人眼睛為之一亮的則是緊跟在後的21~30歲，占了近25％，兩個年輕族群在今年即超過長年位居首位的41~50歲，尤其21~30歲這群人的成長幅度更是明顯，第一次超過2成，更比過去幾年有明顯的提升，顯示年輕人對自主理財的意識急速的提升。

黃致淵表示，若在現階段不知道怎麼開始、但想為自己開始做自主投資或退休準備的民眾，目前即可以透過基富通上的「好好退休準備平台」當作入門，這個專案內的基金都是符合經過專家訂定適合退休準備的標準，兼具報酬與波動控管，且只能以定期定額方式投資，分散投資風險，更提供0手續費、低經理費的優惠，連續投資24個月還可享有基富通全平台數千檔基金包含股票、平衡、債券基金，終身單筆、定期定額0手續費優惠，及早開始為自己的退休做準備!