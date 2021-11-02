美國公路安全保險協會Insurance Institute for Highway Safety （以下簡稱IIHS）推出更為嚴苛的車輛側邊撞擊測試標準，並首度針對20輛2020-2021年式SUV進行測試，其中包含多款全新上市的車款，總計九項評分中，只有MAZDA CX-5得到「Good」最佳整體評價。

MAZDA CX-5除了全車系標配i-ACTIVSENSE主動安全科技外，在車身結構的被動防護上，也在得到國際權威機構認證。日前IIHS公布的撞擊測試報告中顯示，當駕駛左側車身遭受撞擊時，CX-5車輛側面結構設計與側邊安全氣囊能提供車內乘客最佳的防護表現。

IIHS最新版車輛側邊撞擊測試規範是以2003年公布版本為基礎進行修改，主要是因應休閒生活的普及，全球汽車製造商所販售SUV/ Pick-up車型在幾年之間快速增長，因此IIHS同步調整SUV車輛側邊的測試規範，以模擬受到SUV/Pick-up從側邊撞擊的意外情形。

IIHS最新版撞擊測試車車重約1900kg，以約60km/h的速度衝撞受測車款的側邊，相較於原本約1500kg撞擊測試車以約50km/h速度衝撞的表現，撞擊能量提升達82％。而檢測項目一樣是包含車輛結構變化、前後排座椅上假人受傷數據、以及防護安全氣囊爆開時對於假人的保護程度等九項。

IIHS曾在2011年針對十年內車禍數據研究指出，在「車輛側邊撞擊測試規範」中獲得「Good」整體評價的車款，比起獲得「Poor」的車款，駕駛人死亡率相差達70%。CX-5在最新版車輛側邊撞擊測試中，只有前座乘客的胸部防護為「Acceptable」的評價，其他包含車輛結構變化、前座乘客防護、前座乘客頭部防護、後座乘客防護、後座乘客頭部防護皆拿下「Good」的最佳評價，也是20輛受測車輛中唯一在整體評價中得到「Good」的車款。