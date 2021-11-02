費城七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)休兵，另一位主將班西蒙斯(Ben Simmons)還未出賽，但在塞斯柯瑞(Seth Curry)挺身而出飆進23分之下，七六人2日仍以113-103擊敗拓荒者。這是恩比德本季首次缺陣，他的右膝過去5場都在痠痛，總教練瑞弗斯(Doc Rivers)說：「這與他的膝蓋無關，這是預先計畫好的（輪休）。」美媒ESPN報導恩比德接受了核磁共振檢查，他的膝蓋看來沒事。

拓荒者在最後4分鐘藉著利拉德(Damian Lillard)上籃得分追到剩下3分差距（104比101），但是七六人隨後連得7分，包括塞斯柯瑞的一記三分彈，最後1分鐘又是塞斯柯瑞切入上籃，將領先擴大到兩位數確保勝利。七六人球迷還在比賽中大喊「我們要利拉德！」呼應外界七六人拿班西蒙斯去交換利拉德的傳言。

利拉德此戰依舊投籃不太順，全場投20中7攻下20分（三分線投9中2），另有7籃板、10助攻。利拉德開季以來還沒有得過單場30分，他先前對戰七六人連續3戰飆破30分的紀錄隨之中斷。利拉德罰5中4，在新規則之下，他場均的罰球數幾乎只剩上季的一半，得分從28分跌至18分，主要是三分球命中率剩下兩成左右，影響比罰球還大。

塞斯柯瑞投17中10，外線投10中3，並在關鍵時刻出手建功。代替恩比德先發的中鋒德拉蒙(Andre Drummond)攻下14分、15籃板、7助攻、5抄截。板凳前鋒尼楊(Georges Niang)砍下21分。