美股創新高、科技股狂飆，台股今天開高上攻，指數攻破半年線17118點反壓，電子、傳產表現突出，成交值也明顯增溫，可望創下近期新大量。

截至10時30分，加權股價指數上漲100.29點、為17168.53點、成交值新台幣1977.48億元，台積電、鴻海回神，傳產股包括玻璃、造紙、鋼鐵等通膨概念股助攻，指數在17000點糾結數日後，演出帶量上攻行情。

不過，元宇宙概念股宏達電由於第3季每股稅後虧損0.94元、較第2季擴大，加上處分盤交易期間，股價由紅翻黑，拖累威鋒、亞信、揚明光、威盛走勢轉弱；特斯拉（Tesla）股價雖持續走揚，但電動車概念股也有漲多休息的意味，資金轉向權值股。

法人表示，市場焦點依舊在美國聯邦準備理事會（Fed）未來縮減量化寬鬆（QE）的進度上，若通膨能夠受控，明年QE結束後將不至於立刻升息，對美股續走多頭等於吃下定心丸，再者疫情逐漸控制，各國開始開放，對全球經濟恢復動能有相當大幫助，可望帶動台股持續維持多頭格局。

法人認為，台股在美股強勢帶動下，盤中攻克半年線，考量指數歷經8、9、10月的震盪整理，加上許多跌幅已深的個股逐漸完成築底，且許多重量級法說會釋出對第4季正面看法，Fed縮減購債議題，也在市場預期內，整體盤面氣氛轉佳，建議擇優布局、偏多操作，包括電子權值股、下世代概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股，可多加留意。（編輯：趙蔚蘭）1101102