北市警方日接獲情資毒販趁疫情趨緩進行交易，立即趕赴台中逮人，但曾姓毒販為躲避警方追查，連續更換3處交易地點，員警跟監到霧峰區一處路邊，趁毒販下車交易時，一擁而上，追捕過程，嚇得曾男將散裝的咖啡包往路旁水溝丟棄，警方立即「你丟我撿」，總計起出916包，訊後依照違反《毒品危害防制條例》移送檢方複訊。

20歲的曾男，平時在台中一帶活動，專門跑趴販賣3級毒品咖啡包，並以「蘋果」為標誌，印在包裝外，但品質極差，封口還有漏洞，粉末會散出，警方上月27日接獲線報，前往台中霧峰區跟監曾男乘坐的車輛，一路跟了數10公里，直到一間醫院旁才停車。

警方逮捕曾姓嫌犯並起出916包咖啡包。（圖／李文正翻攝）

警方見副駕駛座曾男下車機不可失，立即上前圍捕，曾男見狀逃跑，沿途丟棄塑膠袋內的咖啡包，駕車的男子則趁隙逃逸，警方在水溝旁，發現多包散落的咖啡包，並沿途收集，將混有3級毒品咖啡包一一撿回，毛重近3公斤。

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