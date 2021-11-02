在台灣定居多年的60歲外籍男子Kavin，因工作關係得長時間開車、久坐，日前他外出送貨時突感呼吸猛喘，緊急就醫檢查發現雙側嚴重肺栓塞，且導致右側心臟壓力上升、還壓迫到左側心臟，所幸經「EKOS超音波震碎血栓導管」治療，從鬼門關前撿回一命，日前持續服用抗凝血藥物。

亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟指出，Kavin從事汽車零件買賣工作，來台灣工作已20年且中文流利，他日前送貨給客人，在路程中突然感覺呼吸很喘，心覺有怪異，立即驅車前往醫院就診，經轉診心臟科進行心臟超音波檢查，發現右側心臟壓力上升且壓迫左心。

張育晟說，當下即判斷Kavin的病況不單純，緊急轉到急診並進行電腦斷層檢查，確診雙側嚴重肺栓塞，緊急進行雙側EKOS超音波震碎血栓導管治療、打通其阻塞的血管後，順利讓他脫離險境，目前其活動能力已恢復。

張育晟表示，Kavin原本就有心血管疾病相關病史，卻未良好控制，且因他經常長時間開車及久坐，導致靜脈嚴重栓塞，而深部靜脈血栓若隨血液流到心臟、再送到肺動脈，就可能導致肺動脈血栓阻塞，出現呼吸喘、胸痛或呼吸困難等情況，有致命性危險。

張育晟說，一般輕微或稍微嚴重的深部靜脈阻塞、可使用口服或針劑抗凝血藥治療，但Kavin的情況屬於最危急的深部靜脈與肺栓塞，透過將導管從下肢靜脈延伸置放到肺動脈、再以超音波能量配合藥物震碎血栓的治療方式，可大幅降低出血風險。

此類患者術後仍須服用溶血栓藥物，且平時須穿著彈性襪，也應減少久站、久坐或久蹲、臥床不動的時間。