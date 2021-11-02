已遭撤職的前台中市消防局小隊長蔡旺財，5年前收賄11萬元讓消防安檢放水、圖利業者，歷審痛斥近來屢因公共場所消防安全設備之缺失，造成消防人員及一般民眾之傷亡，但蔡男卻違反消防法令收賄，將他依圖利等罪判刑6年10月，上訴後，最高法院駁回定讞。

蔡男利用擔任消防小隊長的職權，向消防工程公司的消防設備士恫嚇，指對方受託進行消防設備檢修的歌友會檢修不實，向對方索賄2萬元，之後又以家裡小孩欠電腦用，以同樣的方法向另家業者索賄4萬元，聲稱要買電腦給自己小孩。

此外，蔡男對於轄內炭烤店及家具店未設室內消防栓、火警自動警報設備部分探測器未防護、未設緊急廣播設備等在安檢時放水圖利對方，共計蔡男收賄11萬元，另要求業者捐款給消防隊購置消防裝備及工具使用檢名義，讓對方獲取免設置店內消防設備的利益。

一審及二審考量蔡旺財擔任主管消防事務之公務員多年，竟圖業者免受裁罰及減省消防設備支出之利益，違反消防法令，蔡旺財所為有害公務員廉潔及執法之公正性，判刑6年10月，最高法院駁回上訴確定。

行政究責部分，蔡男辯稱消防安全檢查在執行上面臨著依法行政、公益、輿論、政治壓力、信賴保護間的競合，有微妙的平衡關係，著實人在江湖，身不由己，一時短慮鑄錯，深知悔悟，但懲戒法院仍將他判決撤職並停止任用2年定讞。